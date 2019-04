Les travaux prévus en ville

Les travaux fleurissent en ville. Petit point pour éviter les secteurs perturbés.

La fibre route de Castellar

Pour permettre les travaux de tirage de la fibre, qui se dérouleront route de Castellar du 8 au 12 avril, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur cette voie entre les n° 140 et 157 ; la circulation se fera sous pilotage manuel ou par feux tricolores.

Avenue Katherine-Mansfield

Dans le cadre de la réfection des enrobés chemin du val fleuri, le stationnement de tous les véhicules est interdit jusqu’à ce soir sur la totalité de la voie depuis l’intersection avec l’avenue Katherine-Mansfield avec une fermeture à toute circulation.

Parking Florette fermé

Pour des travaux de réfection des enrobés, le stationnement est interdit sur la totalité des emplacements du parking Florette jusqu’à ce soir.

Rue Morgan

En raison de travaux dans le groupe scolaire de la Condamine du 5 au 9 avril, le stationnement sera interdit sur 3 emplacements au 26 rue Morgan.

Des colonnes enterrées place Ardoïno...

Afin d’implanter des colonnes enterrées, place Ardoïno, le stationnement sera interdit entre la laverie et le Crédit mutuel du 15 au 26 avril.

... Et avenue de Verdun

Le stationnement de tous les véhicules sera interdit entre les n°1 et 7 jusqu’au 12 avril pour les mêmes travaux.

Branchements incendie route de Sospel

La création de deux branchements, dont un incendie, prévue aux numéros 105/107 route de Sospel, du 22 avril au 1er mai nécessite l’interdiction de stationnement de tous les véhicules entre ces deux numéros de voirie ; la circulation se fera sous pilotage manuel ou par feux tricolores.

Cours du Centenaire interdit à la circulation

Dans le cadre de la réfection des enrobés, cours du Centenaire, entre l’avenue Edouard VII et la rue Morgan, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur la totalité des emplacements entre ces deux voies du 8 au 12 avril.

Une déviation sera mise en place au niveau du carrefour avenue Edouard VII/cours du Centenaire vers l’avenue Carnot et au niveau du giratoire Pompidou vers le carrefour du bas Borrigo ; seuls les résidents des rues Henri-Bennett et des Frères Picco pourront accéder à leur garage par la mise en place d’un pilotage manuel.

Durant cette période, les bus des lignes 2/5/7/10 et 21 devront emprunter, depuis la gare routière : l’avenue de Verdun, l’avenue Carnot et depuis le Borrigo : l’esplanade Pompidou, les avenues Carnot et de Verdun, la gare routière.