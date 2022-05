Les travaux de restauration du Riva Bella ravagé par les flammes à Roquebrune-Cap-Martin devraient débuter cet automne

"D’ici un mois, les descriptifs quantitatifs seront faits. Les appels d’offres seront lancés, avec une attention toute particulière pour la toiture", indique Hervé Vialonga, responsable du syndic. Précisant qu’un certain nombre de réponses seront connues d’ici à l’été. Fin juin-début juillet, une assemblée générale sera organisée pour voter les travaux.

La nécessité d’être bien assuré

Certains des résidents militent pour revenir sur place au plus vite car un accès indépendant à leur appartement se situe devant ou sur le flanc de l’immeuble, explique-t-il. "Tout le premier niveau au rez-de-chaussée, côté mer, est à peine touché. Il y a juste eu un dégât des eaux. Mais un arrêté de péril a été pris, et cela semble compliqué de le lever uniquement pour ces zones." D’autant que les poutres de l’avant-toit ont brûlé, et que des petits morceaux pourraient encore tomber.