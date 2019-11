Des travaux de réhabilitation, de sécurisation et d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques débutent aujourd’hui dans la Cour d’honneur de la Mairie de Monaco. Ce projet d’ampleur, piloté par les Services techniques communaux, comportera cinq phases d’une durée approximative d’un mois chacune.

Inaccessible aux mariages

Les travaux portent sur la démolition de divers réseaux, le caniveau technique, la modification des jardinières du côté est de la Cour d’honneur (phase 1) ; le remplacement des réseaux divers sur la rampe d’accès et le traitement de la zone située au niveau des bureaux du service du Personnel (phase 2) ; le traitement de la zone ouest de la Cour d’honneur (démolition réseaux et forme béton) et le raccordement réseau sur l’avenue Saint-Martin (phase 3) ; la mise en place du portail (phase 4) ; la pose du revêtement du sol en pierre sur l’ensemble de la Cour d’honneur (phase 5).

Malgré le phasage des travaux par zone, des contraintes d’accès sont à prévoir. Ainsi, durant l’ensemble des travaux, l’accès à la Cour d’honneur par l’avenue Saint-Martin pour les véhicules et les piétons sera impossible. De même, la Cour d’honneur sera inaccessible pour les mariages.