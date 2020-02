Les traditions japonaises en découverte à Monaco

Moment de grâce et d’élégance, hier après-midi dans l’auditorium Rainier III à Monaco. À l’occasion des 14e rencontres artistiques Monaco-Japon, organisées par la direction du tourisme et des congrès, la direction des affaires culturelles, le comité national monégasque de l’Aiap-Unesco, l’ambassade du Japon à Monaco et la société japonaise Reijinsha, une cérémonie du thé était organisée. Sous la verrière de l’auditorium, baignée d’un magnifique soleil hivernal, des femmes en kimono traditionnel ont préparé et servi le thé matcha à une trentaine de visiteurs, sous le regard de quelques dizaines de spectateurs.

Cérémonie et expo

Nicole, une sémillante octogénaire résidant à Monaco, était l’une des premières à goûter au breuvage traditionnel, bien différent du thé auquel nos palais occidentaux sont habitués. « Je ne suis pas vraiment amatrice de thé habituellement, mais j’ai bien aimé. Et puis, même si la cérémonie est courte, c’était très beau et très agréable. J’aime beaucoup le Japon, même si je n’ai jamais eu la chance d’y aller, alors ça m’a beaucoup plu. »

Mission accomplie donc, puisque d’après Toshihisa Kasahara, directeur général de la société Reijinsha, basée à Osaka : « Diffuser la culture japonaise, qui ne résume pas aux dessins animés, mais qui comprend aussi les arts traditionnels de la calligraphie, de la sculpture, de la peinture, de la photographie, c’est vraiment le but des Japonais en ce moment, car elle n’est pas assez connue. »

Aujourd’hui, atelier de compositions florales

Au-delà de cette cérémonie, une grande exposition de calligraphies, peintures, photographies d’artistes japonais et monégasques attend les visiteurs. Cet après-midi à 15 heures, c’est une autre facette de la culture traditionnelle qui sera proposée, avec un atelier d’art traditionnel de compositions florales. L’accès est libre et gratuit, mais limité à 20 participants.