Mise en service au début du mois de juillet à l’initiative du gouvernement princier et pilotée par le Département des Finances et de l’Economie, la flotte des 20 taxis électriques semble bien s’adapter aux attentes des usagers. Les chiffres sont significatifs : durant ce premier mois de test, plus de 8 000 courses ont été attribuées à cette flotte.

Cette initiative, qui résulte d’une collaboration entre les taxis, les services de l’Etat, les élus du Conseil national et le bureau de l’Association des exploitants de taxis indépendants de Monaco (AETIM), gagne même en ampleur, puisqu’à l’occasion d’une réunion de travail le 31 juillet, permettant de dresser un premier bilan, il a été décidé que les communes limitrophes peuvent, depuis vendredi 2 août, également être desservies, dans la mesure où le service de taxis intra-muros continue d’être assuré.

Les clients peuvent désormais, au départ de Monaco, rejoindre Cap-d’Ail, Beausoleil et Roquebrune-Cap-Martin - jusqu’au rond-point des Quatre Chemins - selon le tarif en vigueur pour ces communes, soit un forfait à partir de 25 euros sans attente.