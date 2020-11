Les stations de ski des Alpes-Maritimes attendent le feu vert pour ouvrir, voici le protocole sanitaire mis en place

Que dit le protocole sanitaire?

En partenariat avec l’association nationale des maires des stations de montagne et les Domaines skiables de France, notamment, l’association France Montagnes (qui regroupe les principaux acteurs du tourisme en montagne) a diffusé le protocole sanitaire concocté pour la saison hivernale.

Et la volonté affichée est de rassurer la clientèle.

"Du bon sens"

Ce protocole "se base sur l’intelligence et le bon sens, commente Christophe Ollivier de la marque Pure montagne. On propose de faire ça mais on fera plus s’il le faut."

Première chose: le port du masque n’est pas obligatoire lorsqu’on dévale les pistes. "La pratique des sports de glisse est une pratique de plein air où l’équipement favorise les gestes barrières", justifie-t-on.

Règles calquées sur ce que l'on connaît

Pour le reste, du "parcours client" les règles édictées sont calquées sur celles appliquées ces derniers mois en France.

Notamment le port du masque obligatoire dans les transports en commun (bus, navettes, remontées mécaniques et files d’attente), dans les magasins, hébergements ainsi que dans les restaurants.

Pas de limitation

Du côté de l’école de ski et des cours collectifs, le masque doit être porté par les moniteurs et les élèves de 11 ans et plus lors des rassemblements au début et à la fin des cours.

Aucune limitation des effectifs n’est prévue. Tout comme sur le domaine skiable et les remontées mécaniques.