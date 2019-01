Les sports de glace ont une véritable raison d’exister

Il est passé 20 h 30, jeudi dernier, lorsque les jeunes hockeyeurs monégasques entrent sur la glace. La musique est éteinte et les patineurs leur ont cédé la place. Sur la patinoire, alors qu’il fait nuit noire, le bruit des patins qui creusent la surface gelée résonne sur le port de la Principauté, bien calme en cette période hivernale.

Et c’est ainsi presque tous les soirs, de décembre à mars. Les différentes disciplines se succèdent pour le plus grand plaisir de Franck Nicolas, président du Skating Club Of Monaco (Scom). « La mairie nous accorde beaucoup plus de plages horaires. Nous disposons de la patinoire cinq fois par semaine à partir de 18 h 30, jusqu’à 22 h et les samedis matin de 8...