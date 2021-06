Les Soroptimist à Saint-Raphaël : "Un club féminin, pas féministe"

Vous êtes 31 membres, un club à 100% féminin dont le slogan est: "Des femmes au service des femmes". Vous considérez-vous comme féministes?

Chacune à une vision différente sur cette question: certaines d’entre nous revendiquent l’être, d’autres pas. Notre club lui, est féminin, pas féministe. Nous luttons pour l’égalité des droits. Nos actions, pérennes ou non, valent autant pour un sexe que pour l’autre. En revanche, nous mettons en avant le leadership (avoir une fonction de leader ndlr), le fait de prendre des responsabilités lorsqu’on est femme. Dans nos vies personnelles, nous nous sommes battues pour avoir les mêmes droits, ne pas juste être "l’épouse de...".

Pensez-vous qu’à l’avenir votre club deviendra mixte? Si non, pourquoi cette volonté d’œuvrer entre femmes?

L’entente que nous avons ensemble fonctionne bien et nous fait avancer. Nous préférons rester ainsi, cela évite la concurrence vis-à-vis des hommes (rires) En revanche, nous tenons à préciser que lors de nos évènements, ils sont d’une grande aide et ne sont pas exclus!

Pour rejoindre les Soroptimist, quelles sont les conditions?

Tout d’abord, aucune limite d’âge. D’ailleurs, nous aimerions beaucoup voir plus de jeunes, afin d’assurer la relève! Il suffit par la suite d’être dynamique et motivée à se rendre utile. Il est possible d’avoir une vie active et d’être bénévole. Plusieurs d’entre nous ont été présidente avant d’être à la retraite, c’est faisable. Si l’on devait citer une valeur commune à toutes les adhérentes, ce serait l’altruisme.

En 60 ans, quelles ont été vos actions les plus significatives à vos yeux?

Nous dirions "l’action nationale cinéma". Lors de cet évènement, nous projetons des films destinés à faire connaître des destins de femmes hors du commun. Les fonds sont destinés à venir en aide aux victimes de violences. Nous avons versé 25.000€ pour la structure handiplage à Agay. Et pour finir, la journée bien-être, organisée chaque année à l’Hôpital Intercommunal de Fréjus et Saint-Raphaël: deux socio-esthéticiennes viennent en aide aux femmes atteintes de cancer.

Quelles sont vos prochaines actions?

En septembre prochain, nous serons présentes au Golf de Valescure. Tous les bénéfices de cette journée seront reversés à des associations qui luttent contre les maladies orphelines.

Pour rejoindre les Soroptimist: st-raphael-fréjus@soroptimist.fr