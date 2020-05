Les services de la mairie de Monaco qui rouvrent ce lundi

C’EST OUVERT

- La recette municipale.

- Le service des seniors et de l’action sociale continue à assurer toutes les prestations de maintien à domicile qui n’étaient pas interrompues durant le confinement. Les administrés devant se rendre dans le service devront impérativement prendre rendez-vous au 93.15.28.35.

- La police municipale réserve à nouveau les emplacements de stationnement sur rendez-vous en contactant le 93.15.28.26. Attention, le stationnement de surface est de nouveau payant depuis hier.

- Le service de l’état civil et de la nationalité accueille à nouveau le public dans les conditions suivantes : l’état – civil est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. Le créneau 8h30-12h est réservé pour les certificats de vie. Le créneau 12h-16h concerne tous les autres documents.

Les déclarations de naissance (93.15.28.64) et la constitution des dossiers de mariage (93.15.28.66) se font uniquement sur rendez-vous.

À noter que les célébrations de mariages reprendront à compter du 18 mai et ne pourront se faire qu’en présence des mariés, de leurs témoins et de leurs parents.

Le service de la nationalité est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h et reçoit exclusivement sur rendez-vous en contactant le 93.15.28.10 ou le 93.15.28.16.

- L’exploitation des marchés de la Condamine et de Monte-Carlo continue selon les modalités mises en place durant le confinement : cheminement, distanciation, commandes directes auprès des commerçants et livraison 7 jours sur 7. Le port du masque est désormais obligatoire à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de la halle.

- Le service de l’affichage et de la publicité est ouvert. L’affichage papier reprendra à compter du 25 mai.

C’EST FERMÉ

- Les crèches municipales restent fermées. Une éventuelle réouverture sera confirmée à l’issue de la phase 2 du déconfinement, soit fin mai ou début juin, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

- La Médiathèque reste fermée, mais les équipes continuent à garder le lien via le site internet www.médiathèque.mc ainsi que sur les différents réseaux sociaux.

- L’Académie Rainier-III reste fermée avec une continuité pédagogique. Les pré-inscriptions ouvriront le 25 mai sur le site www.academierainier3.mc, et les ré-inscriptions se feront à partir du 3 juillet.

- L’Ecole supérieure d’arts plastiques – Pavillon Bosio reste fermée. Concours d’entrée en visio-conférence.

- Et aussi : le Jardin exotique, le parc Princesse-Antoinette, les toilettes publiques, l’Espace Léo-Ferré, le Stade nautique Rainier-III, la piscine Saint-Charles, l’Hercule Fitness Club, A Casa d’i Soci, les salles de gymnastique Princesse Stéphanie ainsi que le Stade des Moneghetti.

