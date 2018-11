Les SDF mécontents de la qualité des denrées distribuées agressent les bénévoles du Samu Social lors d'une maraude de nuit

"Il devient de plus en plus difficile de faire du social". La réflexion vient de Christophe Visentin, responsable du Samu Social depuis des années. Un optimiste de chaque instant, même dans les moments les plus difficiles, qui a toujours donné du souffle à la cause sociale cannoise.

Les événements de ce week-end l'incitent à la réflexion sur l'injustice et le sens à donner à sa mission et à celle des bénévoles qui l'accompagnent.

Insultes et tags

Vendredi...