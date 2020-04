Les scénarios du retour en classe à Monaco

Dans le pays voisin, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a posé, mardi matin, les jalons du retour progressif des élèves sur les bancs des écoles, collèges et lycées.

Depuis, partout en France, on commente, on réfléchit, on s’active, on débat pour trouver les bonnes solutions. Ou les moins mauvaises.

Ce foisonnement d’idées s’opère la plupart du temps sur la place publique, devant des micros et des caméras, dans les colonnes des journaux.

À Monaco, la réflexion se déroule à huis clos. Le gouvernement et la direction de l’Éducation nationale conduisent la concertation avec les établissements, le corps enseignant et les parents d’élèves, mais préfèrent ne pas dévoiler les hypothèses entourant l’organisation de la rentrée des classes à partir du 11 mai.

Ce mercredi, nous nous sommes procuré les courriers qu’Isabelle Bonnal, le directeur de l’Éducation nationale, a adressés, la veille, aux enseignants du premier et du second degré, ainsi que le mail envoyé par le proviseur du lycée Albert-Ier aux profs de son établissement.

Il ressort de cette littérature des grands principes et des précisions que les parents d’élèves attendent avec impatience. Voici ce qu’il faut en retenir.

Le calendrier

Comme en France, le retour des élèves en classe se fera à partir du lundi 11 mai, une semaine après le début du déconfinement à Monaco. Il ne pouvait en être autrement, les établissements de la Principauté accueillant un tiers d’élèves français qui, eux, resteront confinés jusqu’au 11 mai.

Toutefois, "ce calendrier est susceptible d’être modifié en fonction des évolutions de l’épidémie de Covid-19", prévient Isabelle Bonnal.

"L’organisation est en train d’être élaborée", poursuit-elle, en lien avec les chefs d’établissement. Les professeurs seront ensuite consultés afin de finaliser le dispositif, à la fin des vacances de Pâques, c’est-à-dire ce lundi 27 avril.

Les conditions sanitaires

La sécurité des élèves et des enseignants sera évidemment prioritaire. Isabelle Bonnal tient à rassurer le corps enseignant sur les conditions sanitaires de cette reprise qui seront "très encadrées".

Par exemple, des masques seront distribués aux élèves et au personnel, notamment enseignant, et les locaux désinfectés régulièrement. C’est la base.

Les classes devront ensuite être réaménagées afin de respecter la distanciation sociale, puisque "les cours se dérouleront en demi-groupes", prévoit Isabelle Bonnal.

Dans les écoles, priorité au CP

En France, ce sont les grandes sections de maternelle, les CP et les CM2 qui ouvriront le bal à partir du 11 mai. À Monaco, à ce jour, rien n’est décidé.

On apprend juste que "la priorité sera donnée à l’acquisition des fondamentaux". En clair, les élèves de 11e (les CP) devraient partir au front en premier. Voire, comme en France, le cycle regroupant les grandes sections et les CP.

Au collège, les 3e et les 6e d’abord

Qui rentrera en premier? "La priorité sera donnée aux élèves de 3e en raison du diplôme national du Brevet, mais aussi aux élèves moins autonomes (6e notamment)", éclaire Isabelle Bonnal.

Les emplois du temps seront repensés; certains cours auront lieu dans les salles de classe, d’autres à distance.

Au lycée, les 1res et les Terminales d’abord

Comme au collège, les emplois du temps des lycées seront repensés, des cours auront lieu en présentiel, d’autres à distance.

Les élèves de 1re seront les premiers à revenir en cours, vu que ce sont les seuls à devoir passer une épreuve de bac, l’oral de français, du 26 juin au 4 juillet. Le deuxième niveau prioritaire sera celui de Terminale, afin de finaliser les notes du troisième trimestre qui compteront pour l’obtention du bac.

Dans le mail de Pierre Cellario, le proviseur du lycée Albert-Ier, envoyé mardi matin à ses collègues enseignants, on apprend notamment que "les élèves seront accueillis en groupes et non en classe entière. Les classes seront scindées en deux".

Ainsi, un groupe aurait cours le matin, l’autre l’après-midi. Histoire de diviser par deux, aussi, le nombre d’élèves réunis au lycée au même moment, et de régler d’office le problème de la cantine qui n’aurait plus d’utilité.

La réflexion se poursuit pour affiner ce canevas général. Ces dispositions ne sont pas des décisions fermes et définitives mais elles laissent entrevoir les conditions du retour progressif des élèves dans les établissements scolaires de la Principauté.

Masque, gel et portes ouvertes

Sur le plan sanitaire, de nombreuses dispositions seront prises au lycée Albert-Ier, comme probablement dans les autres établissements de la Principauté.

Entre autres, les salles resteront ouvertes toute la journée afin d’éviter de toucher les poignées de porte. Les salles seront nettoyées entre midi et deux.

Les élèves et les enseignants, ainsi que le personnel non enseignant, seront munis de masques, et toutes les salles équipées de gel hydroalcoolique afin de permettre aux élèves et aux enseignants de se laver les mains au début de chaque cours.

Si besoin, un sens de circulation dans les couloirs pourra être institué afin d’éviter des mélanges entre élèves.

Enfin, durant les récréations, les trois cours seront utilisées afin d’éviter de mélanger les élèves au maximum.

Lesquels auront aussi la possibilité de rester dans les salles de cours durant la récréation.