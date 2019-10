Les sapeurs-pompiers burkinabés en Principauté

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers du Burkina Faso (BNSP) était en Principauté, en début de semaine, pour rencontrer leurs homologues monégasques et assister à la restitution de l’évaluation de leur partenariat pour la période 2016-2019.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme « Protection civile » de la Coopération monégasque, qui travaille avec l’appui et l’expertise technique du corps des sapeurs-pompiers de Monaco au Burkina Faso, en Mauritanie et plus récemment au Mali.

Au Burkina Faso, ce partenariat a été initié en 2004, sous l’impulsion du prince Rainier III, avec le don d’un véhicule de désincarcération en marge du Xe Sommet de la francophonie de Ouagadougou. Au fil des années, le partenariat s’est renforcé, aboutissant aujourd’hui à une coopération politique (accord-cadre sectoriel signé en 2016 instaurant un dialogue de haut niveau), opérationnelle (implication essentielle du corps des sapeurs-pompiers) mais avant tout humaine (échanges réguliers entre les équipes).

« Nous nous réjouissons de la tenue de cette évaluation, essentielle pour améliorer notre collaboration et ainsi augmenter l’impact de cette coopération au profit de la population burkinabè », a souligné le colonel Tony Varo, commandant supérieur de la force publique.

En plus de la restitution de cette évaluation, une réunion technique sur le partenariat a permis d’aborder les perspectives de poursuite de cette coopération. Les représentants de la BNSP ont aussi pu visiter les casernes de Monaco afin d’apprécier les moyens et les techniques d’intervention de leurs homologues : le centre opérationnel, les matériels et engins d’intervention (risques urbains et technologiques, sauvetage aquatique, sauvetage périlleux).