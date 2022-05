Les roses et des plantes à la fête à Saint-Jean-Cap-Ferrat ce week-end

La 11e édition de la fête des Roses et des plantes, placée sous le parrainage de l’architecte-paysagiste Jean Mus, se tiendra, aujourd’hui et demain, à la villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat, de 10 à 19 heures.

Le temps d’un week-end, la demeure se transformera en un lieu multiculturel avec des concerts de Steve Villa-Massone, et son célèbre piano rouge, un duo harpe et flûte, un spectacle de danse avec les ballerines Lumin Art ou la lecture de contes et poèmes autour de la nature.

Le producteur de rosiers Meilland-Richardier dévoilera sa dernière création de rose baptisée "Jean Honoré Mus". Partenaire de la manifestation, le parfumeur grassois Micallef parlera aussi de l’art des parfums et de l’univers des fleurs.

L’art ancestral du thé avec un tea sommelier

Le public pourra admirer les jardins thématiques du parc et échanger avec des professionnels de l’horticulture. Divers ateliers seront ouverts dont un olfactif, initiant à la création de parfums, un d’illustration artistique, où Sylvie T donnera ses conseils et astuces à la réalisation d’un carnet de croquis, et un d’initiation à l’ancestral art du thé avec dégustation à l’aveugle en compagnie d’un tea sommelier du Palais des Thés.

Les plus jeunes pourront apprendre à fabriquer et décorer des poteries, composer des bouquets, découvrir le monde des insectes et la vie des abeilles ou encore effectuer un parcours initiatique sur la diversité biologique du parc.

Sur inscription, des visites guidées historiques ou botaniques des jardins sont proposées toutes les deux heures par la guide-conférencière Jacqueline Manciet ou par les jardiniers du domaine.

Fleurs, plantes, cosmétiques naturels et confiserie artisanale seront proposés sur des stands et deux artistes peintres créeront des tableaux sur place.

Savoir +

13€euros de 7 à 17 ans. A partir de 18 ans: 16 euros. Tarifs groupes et famille. Sandwicherie et restaurant.

Navettes gratuites depuis le port de Beaulieu-sur-Mer et certaines aires de stationnement de Saint-Jean-Cap-Ferrat avec point accueil balisage. En bus: ligne 15 et 100. villa-ephrussi.com ou # FetedesRoses #VillaEphrussi.