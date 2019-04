Cette année, la coupe Prince Albert II est un trophée qui attire toutes les équipes engagées dans cette compétition. Le président du challenge Rainier-III Christian Michelis est « satisfait » de la qualité du jeu produit par les équipes ainsi que le fair-play qui est remarquable lors de chaque rencontre.

Quatre équipes issues du foot à 11 se sont ainsi qualifiées au tour suivant, accompagnées de trois équipes issues du « Seven » et une équipe du challenge Foot à 7.

Des buts et des rebondissements

Les fonctionnaires de la Sûreté publique (leaders du trophée Ville de Monaco à 11) affrontaient le groupe SMEG/SMA. En ouvrant rapidement le score dès la 1re minute de jeu grâce à Yoan Despues, les fonctionnaires se sont mis à l’abri avec deux buts signés Zwickert et Martinez. Le groupe SMEG/SMA réagit en réduisant le score (N. Badaoui) mais se refait surprendre avec un nouveau but signé Romain Trouche (4-1 à la pause). La seconde période est moins prolifique. Score final : 5-2.

Le match opposant la Fonction publique et l’Hôpital fut riche en buts et en suspense ! Le qualifié a dû attendre les tirs au but au terme d’un match spectaculaire. Entre la 20e et la 37e minute de jeu, tous les buts ont été inscrits (3-3 score final), du jamais vu dans cette compétition. Hugo Manfredi ouvre les hostilités pour les fonctionnaires, suivi par son coéquipier Florian Rodrigo. Contre toute attente, les hospitaliers Schneider, Boffa et Mezzasalma marquent coup sur coup et « assomment » les fonctionnaires. Heureusement que pour les agents de l’État, Boffa égalise à 3-3 avant que la Fonction publique s’impose finalement aux tirs au but 3-1.

Sun - CFM : 19-6

Fonction Publique - KPMG : 16-9

Mairie - ECP : 8-17

SBM - Sporting : 5-20

Novares - Carabiniers : 11-14

Classement :

1. ECP 6 pts

2. Carabiniers 6 pts

3. Sun 4 pts

4. Sporting 4 pts

5. Mairie 4 pts

6. F. Publique 4 pts

7. Novares 4 pts

8. CFM 4 pts

9. KPMG 2 pts

10. SBM 2 pts