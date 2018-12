Les restrictions sur les chantiers de Monaco garantiront-ils (vraiment) la qualité de vie des riverains dès janvier 2019?

Annoncés en octobre par le gouvernement, les deux arrêtés ministériels visant à cadrer le bruit et les horaires de chantier viennent d’être publiés, le 7 décembre au Journal officiel. Une étape légale qui devrait conduire à leur mise en vigueur dès le 2 janvier.

Avec ces nouveaux textes, le gouvernement entend "optimiser la qualité de vie en Principauté", en encadrant plus précisément les horaires et périodes de réalisation de chantier. Et en imposant aux constructeurs, un dispositif pour limiter les bruits.

La nouvelle marche légale contraint désormais de mettre à l’arrêt tous les chantiers, toute la journée du samedi. Un point fort de cette législation. Qui indique également aux bâtisseurs de lever le pied au mois d’août.

