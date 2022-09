Les réponses de l’État face aux banderoles des supporters sur la "vétusté" du stade Louis-II

C’était le 20 août dernier. Avant le coup d’envoi de Monaco-Lens, une large banderole blanche relevée de caractères rouges était déployée en Pesage, à l’initiative des Ultras Monaco 1994: "Stade vétuste et vide: fidélisation impossible. Gouvernement: à quand du changement?"

Deux jours plus tard, les Ultras précisaient leur rancœur dans un post diffusé sur les réseaux sociaux. "À force de ne pas vouloir nous écouter, ni nous consulter, nous qui allons dans tous les stades, nous qui savons comment cela se passe ailleurs… VOTRE résultat est tout simplement un échec à la vue de tous! Jusqu’à quand cette mascarade durera? Il est temps de faire rayonner l’AS Monaco dans son stade à travers ses propres supporters! Si cela dérange qu’on veuille attirer du monde au stade Louis-II, il ne fallait pas faire un club de football, mais un club de golf…"

Sollicité, le gouvernement princier, et plus particulièrement le Département de l’Intérieur, répond aujourd’hui aux Ultras 1994 et autres supporters qui partagent ce constat.

"Le terme "vétuste" est quelque peu excessif"

"En premier lieu, il convient de rappeler que le stade Louis-II est une infrastructure sportive qui, depuis son ouverture, est utilisée tous les jours de l’année de 7 heures à 23 heures. Après presque 40 ans, il n’est pas anormal que le bâtiment et ses équipements soient considérés comme ayant pris de l’âge", introduit l’exécutif, avant de tempérer le jugement.

"Au regard de la fréquence d’utilisation évoquée, on peut toutefois dire que cette infrastructure a plutôt bien vieilli. Aussi, utiliser le terme de ‘‘vétuste’’ semble quelque peu excessif, d’autant qu’un programme de travaux a été engagé, notamment sur le stade omnisports (appelé plus communément "stade de football"), en commençant par les aires de jeu. Ainsi, la pelouse et son dispositif de drainage ont totalement été réfectionnés. À cette occasion, un système de chauffage enterré a également été mis en place, afin de disposer d’équipements de dernière génération garantissant un terrain digne des plus grands clubs européens."

Gouvernement qui insiste sur les améliorations apportées pour optimiser les performances sportives, voire le confort visuel du spectateur, sans s’attarder sur les conditions d’accueil et la possibilité de fidéliser. "L’image d’un terrain de jeu jauni et dégarni relève désormais du passé. Une attention particulière a également été portée aux installations d’athlétisme avec la réfection totale de la piste d’athlétisme et de ses équipements, ainsi qu’aux installations d’éclairage du stade. Au chapitre des améliorations entreprises, on peut aussi relever que des espaces d’accueil VIP ont été aménagés en partie haute de la tribune Première."