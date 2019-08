Les Rencontres littéraires préparent la rentrée

C’est le pouvoir des mots. Quand ils se sont rendu compte - dans la jungle du calendrier monégasque - que leur premier événement de la saison coïncidait avec le Monaco Yacht Show, les membres des Rencontres Littéraires Fabian Boisson l’ont sous-titré de cette phrase : « surfer avec les mots, sans jeter l’ancre ».

Clin d’œil maritime au rassemblement de mega-yachts dans le port Hercule pour annoncer, le 28 septembre, un mini-salon du livre réunissant une quinzaine d’auteurs locaux, tous installés sur la Riviera, au bar de l’A’Trego sur le port de Cap-d’Ail.

L’occasion de se relancer dans le bain, « et surtout de marquer la rentrée littéraire », note Yvette Gazza-Cellario, qui préside les Rencontres littéraires.

Neuvième Salon du livre en avril

Autour d’elle, l’équipe est en train de finaliser une conférence événementielle pour le mois de janvier. Avant de réitérer en mars le concours d’écriture auprès des lycéens des classes de Seconde de la Principauté.

Ces derniers plancheront dès la rentrée sur plusieurs thématiques et les textes les plus solides seront récompensés par un palmarès.

Des VIP en attente de confirmation

Un palmarès qui sera dévoilé lors d’un neuvième salon du livre de l’association, annoncé les 18 et 19 avril 2020, comme la précédente édition, à la salle du quai Antoine-1er. Un lieu qui permettra d’accueillir plus de 120 auteurs. Dont plusieurs VIP en attente de confirmation. « Nous avons déjà un certain nombre de propositions, » confirme Yvette Gazza-Cellario, « visiblement les auteurs invités les précédentes années ont été ravis de l’accueil et parlent de notre manifestation en bons termes ».

Une preuve de la persévérance de l’équipe qui avait organisé sa première édition avec une poignée d’écrivains dans une petite salle et qui en a fait désormais, un rendez-vous qui compte en Principauté.