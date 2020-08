"Les règles du jeu ont été changées à la dernière minute": l'organisateur du Cannes Yachting Festival tacle le préfet des Alpes-Maritimes après son annulation

Qui est responsable de l’annulation du Cannes Yachting Festival, dont la 43e édition devait se tenir du 8 au 13 septembre sur les ports cannois?

Une chose est sûre: la ville de Cannes devra se passer de ce prestigieux salon de la plaisance, qui marquait cette année l’amorce d’une reprise de l’activité congrès, et qui génère habituellement une soixantaine de millions d’euros de retombées économiques directes et indirectes pour la ville.

Depuis que l’on sait que la manifestation qui devait accueillir 400 exposants sur 90.000 m2 n’aura pas lieu, la commissaire générale du plus grand salon à flot d’Europe et le maire de Cannes, d’un côté, et la préfecture des Alpes-Maritimes, de l’autre, se renvoient la responsabilité de l’annulation.

Les professionnels du tourisme cannois expriment, eux, incompréhension et inquiétudes.

"Inacceptable d’un représentant de l’Etat"

Ce lundi, la direction de Reed Expositions France, la société organisatrice, est sortie de son silence. Et ne mâche pas ses mots à l’encontre du préfet Bernard Gonzalez, à la suite de ses propos parus dans notre édition du 23 août. « Que le préfet ait décidé de refuser une dérogation au Yachting Festival malgré la certification de notre protocole sanitaire par l’Apave et l’avis favorable de l’Agence régionale de santé (ARS) au vu de l’appréciation sanitaire locale dégradée est une chose. Mais devant le tollé général suscité, tenter de rejeter la responsabilité de cette décision sur l’organisateur en l’incriminant sur la base d’une présentation tronquée et déformée de la réalité en est une autre. C’est inacceptable de la part d’un représentant de l’État. »