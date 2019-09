Les profondeurs marines capturées sans retouche

Seize ans maintenant que le Club d’exploration sous-marine de Monaco organise sa compétition de photographie. L’objectif est simple : réaliser les plus beaux clichés des fonds marins, sans retouche après. Une dizaine de binômes adultes et enfants étaient en compétition.

Et c’est finalement Stéphane Regnier et Sophie Perez, qui ont remporté le prix de la meilleure photographie de poisson. En ce qui concerne le Prix « Ambiance », il a été empoché par le duo constitué de Bassem Jamour et Lætitia Rebaudengo.

Le couple originaire de Suisse, Marc Berset et Géraldine Neglia, a réalisé la meilleure photographie « Macro », tandis que le prix de la meilleure photographie « Aux couleurs de Monaco », revient à Benjamin Raffin et Lætitia Gauthier.

Le coup de cœur du jury revient à Philippe Lecompte et Elsa Pradelles pour leur cliché sensibilisant à la protection de la posidonie. L’originalité, la difficulté de la prise de vue, l’esthétisme étaient autant de critères pris en compte dans le choix du jury.

Regards d’enfants

La remise des prix du concours de photographie sous-marine est également l’occasion de récompenser les plus jeunes qui eux aussi participent à la compétition dans le cadre du concours « Regards d’enfants sous la mer ». Ainsi, Lila Rose Toullec, 10 ans, a remporté, le prix « Numérique Méduse », ainsi que le coup de cœur du jury. Sa sœur, Anna Fiona, s’est vue remettre le prix de l’invité d’honneur. Dorian Philips et Anthony Badia sont arrivés respectivement à la deuxième et troisième position de la catégorie « Numérique Méduse ».

Un championnat du monde à Monaco ?

Enfin, le Prix « Numérique Hippocampe », catégorie des 12-18 ans, a été attribué à Frederick Jaouan. Le second est remporté ex-aequo par Lucas Gelpi et Nathan Pagano. Alenzo Parry est reparti avec la troisième place.

Pour clôturer la cérémonie, Roger Mullot, le président du CESMM, s’est montré ambitieux en révélant un projet fou mais réalisable : organiser les championnats du monde de photographie sous-marine en Principauté, en 2021. La réponse dans les années à venir.