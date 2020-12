Les produits de l’Elysée en vente dans la boutique Trésors Publics du Vieux-Nice

Si la direction artistique de l’illustre demeure du chef de l’Etat a jeté son dévolu sur Trésors Publics, ce n’est pas tant à cause de son nom, à double sens, mais plutôt à cause des vibrations qui animent les étagères.



Les objets ? De véritables petites madeleines. Aussi délicieuses qu’émouvantes. Jugez plutôt : pastilles Vichy, sucettes Pierrot Gourmand, Zan, cachoux Lajaunie, tomates entières Guintrand, demi-mètres en bois, bons points, petits baigneurs articulés, cordes à sauter, osselets, bols bretons, cruchons en grès, peignes en corne, savons ovales rotatifs des cours de récréation, papier d’Arménie…

Franchement, c’est le genre d’endroit qui fait monter les larmes aux yeux sur le champ.

Nicolas, un des responsables, sourit. Il a l’habitude de la séquence lacrymale : "Avec Antoine et Joséphine, tous les trois cannois, nous sommes là depuis 4 ans. Notre créneau, c’est le 100 % made in France avec plein de savoir-faire. Un emporium de maisons traditionnelles. La boutique est dédiée aux fabricants français aux techniques historiques toujours en activité et dans tous les domaines."



Plus de 600 références en papeterie, arts de la table, épicerie, textile, jeux et jouets, cosmétiques… Mis en scène par des meubles d’époque chinés un peu partout.

En "exclu" dans le 06

Et au milieu de ces icônes emblématiques, des échantillons de l’Elysée. Le parallèle est évident : respect du patrimoine français. "Au début de la présidence Macron, poursuit Nicolas, plusieurs produits estampillés Elysée ont fait leur apparition. Ils sont issus de maisons françaises, comme chez nous. Le produit de leur vente est destiné à une partie des travaux de rénovation du palais de la rue du Faubourg Saint-Honoré."



La gamme n’est pas complète, mais on peut craquer pour un porte-clef, un marque-page, une montre Lipp, le labrador présidentiel Nemo en bois…

"On vend quasiment au même prix que ceux pratiqués par l’équipe artistique de l’Elysée." Avec le site de l’Elysée, les Galeries Lafayette d’Haussmann et l’office de tourisme du Lavandou, le magasin Trésors Publics est le seul a pouvoir vendre ces gadgets présidentiels.

Qui vont peut-être devenir les élus de vos cadeaux de Noël…