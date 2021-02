Les ponts de Breil-sur-Roya devraient être livrés avant l’été

Après la mise en place du pont provisoire de Veil lundi, l’inauguration officielle s’est tenue ce mardi matin devant ledit pont. Pour l’occasion le maire, Sébastien Olharan, avait invité les officiels du département pour une petite cérémonie et quelques annonces conséquentes. Une fois le ruban coupé, le premier magistrat a pris la parole devant une soixantaine de personnes.

« Avec le pont de Veil, c’est la pose de la première pierre de la reconstruction de la commune de Breil-sur-roya". A-t-il commenté avant de rajouter : « Je me félicite des avancées obtenues auprès des instances du département, de la Carf et du Smiage, de l’état et de la région. Je sais déjà pouvoir compter sur l’aide du département et de son président du comité des finances, le député Éric Ciotti avec l’attribution d’une subvention de 575 000 euros€ qui couvriront 70 % des besoins pour le pont du stade et la mairie". Avec l’ouverture à la circulation dès aujourd’hui du pont de Veil, c’est un ensemble d’objectifs à atteindre avant l’été.

Une meilleure accessibilité

Le pont métal/bois du stade afin de désenclaver le dernier quartier de Breil encore isolé ; le pont de Perthus - dont le choix de le reconstruire a été validé, accessible à une circulation alternée dès la mi-mai ; mais aussi les ponts Charabot, de la poste et le passage du Graïou qui seront réhabilités. Objectifs également que sont le rez-de-chaussée de la mairie, les locaux techniques et le city stade.

Cette inauguration n’est pas le seul événement de la journée puisque les discours terminés, le cortège s’est dirigé vers Fontan où se tenait, dans la cour de l’école primaire, un point sur les travaux entrepris sur la commune fontanaise et, notamment la présentation de la maquette du futur pont du Caïros. Les officiels ont pu lors de leur passage apercevoir les travaux effectués en amont (une cinquantaine de mètres) sur le pont d’Ambo qui bénéficiera lui aussi d’un pont provisoire. avec ces annonces et ces réalisations, c’est toute l’accessibilité vers la Roya dès les beaux jours qui est en jeu.

À Fontan, le pont du Caïros présenté au public

La maquette exposée au public dans la cours de l’école primaire de Fontan était, hier en fin de matinée, la vedette du point organisé par le département. Le président, Charles-Ange Ginesy a tenu à rappeler l’engagement du département dans la Roya.

Avec l’apport de 100 millions d’Euros dont 18 ont déjà été investis, c’est la vallée entière qui pourra enfin respirer après les événements d’octobre dernier. Le député Éric Ciotti a, quant à lui, réaffirmé en tant qu’enfant de la région, son soutien et son engagement envers les maires et la population de la Roya.