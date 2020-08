Les pompiers n'interviennent plus, une famille délogée par le frelon asiatique sur la Côte d'Azur

Depuis la fenêtre de son appartement niçois, la famille Leccia a vu le nid grossir peu à peu. Sur le balcon du logement situé en face du sien, inhabité depuis 5 ans, des frelons asiatiques ont établi leur résidence. "On n’osait pas ouvrir la fenêtre. On a ouvert une fois et un frelon est entré. Heureusement, le bébé dormait", témoigne Benjamin Leccia.

Craignant pour la sécurité de son enfant d’un an, le couple quitte son appartement et part s’installer sous un autre toit. "Si on n’avait pas mes parents, je ne sais pas comment on se serait débrouillés".

Les pouvoirs publics pas obligés d’agir

Premier réflexe: appeler les pompiers. "Mais ils nous ont dit que ça ne faisait plus partie de leurs missions." Sans nouvelle de son syndic de copropriété, le couple se tourne alors vers le Département, qui peut prendre en charge la destruction d’un nid à travers son dispositif de lutte contre le frelon asiatique, lancé en 2015.

Après plusieurs péripéties administratives, une entreprise passe finalement l’enlever... au bout de trois semaines. Et la famille a dû attendre encore quelques jours avant de pouvoir rentrer chez elle. "La société spécialisée nous a demandé d’attendre 48 heures avant de se réinstaller, car il en reste quelques-uns qu’ils n’arrivent pas à tuer. Comme ils ont perdu leur nid et leur reine, ils sont particulièrement énervés et peuvent être dangereux."