"Les poissons du Musée océanographique sont-ils vivants?": les perles de l'été entendues à l'Office de Tourisme de Monaco

Si les hôtesses et hôtes d’accueil de l’Office du Tourisme n’échappent pas aux traditionnels questionnements à propos des éléments pratiques: où prendre le bus, comment se rendre à la gare, où sont les centres attractifs, où est la ligne de départ du circuit, à quelle heure est la relève de la garde, il y a des demandes surprenantes qui nécessitent une plus longue réflexion avant de donner une réponse car ce n’est pas tous les jours que l’on y est confronté. Guy Antognelli nous confie quelques perles.

"Cette année, on nous a demandés si les poissons du Musée océanographique étaient vivants. Sur le ton de l’humour on répond que oui, sinon cela s’appelle une poissonnerie et non un aquarium", s’amuse le directeur du Tourisme et des Congrès.

Plus compréhensif, à la question: où est-il possible de changer des euros pour de la monnaie locale, il répond que "Monaco n’étant pas dans l’Union européenne, effectivement on peut se poser la question".

Il continue le florilège: "Où est-ce que je peux apprendre le monégasque pour mieux m’intégrer lorsque je viendrai m’installer à Monaco? Soit la personne s’intéresse aux racines de la Principauté, soit elle pensait que nous parlions tous le monégasque."

Guy Antognelli garde pour la fin l’anecdote la plus amusante selon lui. "Celle-ci, on ne l’avait jamais eue. Est-ce que les ascenseurs sont payants? On n’y avait pas encore pensé comme source de revenus."