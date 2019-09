Les plus beaux clichés des fonds marins récompensées au 16e concours de la photographie sous-marine à Monaco

Seize ans maintenant que le Club d’exploration sous-marine de Monaco organise sa compétition de photographie. L’objectif est simple: réaliser les plus beaux clichés des fonds marins, sans retouche après. Une dizaine de binômes adultes et enfants étaient en compétition.

Et c’est finalement Stéphane Regnier et Sophie Perez, qui ont remporté le prix de la meilleure photographie de poisson. En ce qui concerne le Prix "Ambiance", il a été empoché par le duo constitué de Bassem Jamour et Lætitia Rebaudengo.

Le couple originaire de Suisse, Marc Berset et Géraldine Neglia, a réalisé la meilleure photographie "Macro", tandis que le prix de la meilleure photographie « Aux couleurs de Monaco », revient à Benjamin Raffin et Lætitia Gauthier.