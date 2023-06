Les petits chanteurs de Monaco en route vers les États-Unis

"Enfin les moineaux s’envolent à nouveau" sourit Pierre Debat, qui commençait à trouver le temps long. Maître de chapelle de la cathédrale de Monaco, le directeur des Petits chanteurs a pour lointaine habitude, chaque mois de juillet, d’emmener le chœur de garçons de la Principauté en tournée aux quatre coins du monde.

Une vie d’artiste contrariée depuis trois ans par la pandémie. Au printemps 2020, la tournée planifiée sur la côte Est des États-Unis pour le mois de juillet suivant était reportée sine die. Trois ans plus tard, elle pourra enfin avoir lieu dans quelques jours. La troupe des jeunes voix de la cathédrale doit en effet s’envoler pour New York le 4 juillet. Et ce sera à Manhattan que démarrera cette tournée 2023 planifiée sur un mois. La douzième sur le sol américain pour les Petits chanteurs, qui ont déjà sillonné vingt états américains.

De Manhattan à Miami

La première date cette année est prévue à la prestigieuse St Bartholomew’s Church sur Park Avenue, "l’église dans laquelle j’ai dirigé le tout premier concert de ma vie en 1991", souligne Pierre Debat. Le deuxième concert se fera à Notre-Dame de France, la paroisse francophone de New York.

Puis les Petits chanteurs prendront la route direction Philadelphie où le cousin du souverain, John Kelly, les attend pour un concert et un barbecue à la maison natale de la princesse Grace. Autre scène prestigieuse sur leur programme de tournée, les jeunes garçons performeront sur la scène du Kennedy Center à Washington. Véritable temple culturel de la capitale fédérale des USA, là même où s’est produite la compagnie des Ballets de Monte-Carlo l’automne dernier.

Puis le chemin se fera vers la Géorgie et pour la première fois, un concert dans la ville de Savannah, au bord de la rivière éponyme. Direction ensuite la Floride, ou sur un jour off, les Petits chanteurs seront reçus par la directrice générale de la NASA pour une visite privée du Kennedy Space Center. Avant deux ultimes représentations à la cathédrale de Miami et à l’Université internationale de Floride.

L’aide de la diplomatie

"C’est une belle série de concerts, dans la tradition de nos tournées et je note une grande excitation chez les garçons de retrouver le circuit des concerts", souligne Pierre Debat, lui aussi heureux de repartir sur les routes. Et de représenter Monaco à l’international, avec l’aide du réseau diplomatique de la Principauté sur place. Comme c’est le cas chaque fois que c’est possible, la troupe des Petits chanteurs a pris l’habitude de s’appuyer sur l’expertise locale de la diaspora monégasque pour organiser les concerts et remplir les salles.

"Cette année encore, nous saluons la grande collaboration de notre ambassade à Washington. Ainsi que l’aide précieuse de nos consuls à New York, à Atlanta, à Miami qui sont toujours actifs pour organiser ces tournées", continue le directeur. Qui commence déjà à réfléchir à de nouvelles destinations pour l’été 2024.

En attendant, il vient d’ouvrir les recrutements pour caster de nouvelles voix et renouveler la troupe à la rentrée de septembre. Pour les garçons âgés de 9 à 12 ans, intéressés par un entretien et une audition, les rendez-vous se prennent via le 98.98.80.88 ou www.lespetitschanteurs.mc

"Trois choses sont impossibles à acquérir: le don de la poésie, la générosité, un rossignol dans la gorge. Voilà ce que les Petits chanteurs de Monaco nous offrent avec le talent et l’enthousiasme de la jeunesse sous la conduite éclairée et bienveillante de Monsieur Debat. On ne peut que les féliciter et les remercier de ces précieux moments de recueillement et d’évasion". Ces mots sont signés par le prince Rainier III qui, en 1974, fonde les Petits chanteurs de Monaco et donne les rênes du chœur à Philippe Debat, le père de Pierre. Ce dernier, ayant repris le flambeau à la disparition de son père en 1999, rappelle aujourd’hui que le prince Rainier III "tenait beaucoup à la contribution des Petits chanteurs à l’image de la Principauté dans le monde".

Après avoir chanté en hommage à son créateur le 31 mai dernier sur le Rocher, forcément le chœur a planifié une soirée spéciale dans l’agenda des commémorations du centenaire de la naissance du prince Rainier. Ce sera un concert à la cathédrale, le 22 juin à 20 heures, où les Petits chanteurs présenteront leur récital de tournée, le même qu’ils joueront ensuite aux États-Unis.