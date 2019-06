Le stade Lucien-Rhein vient de vivre trois jours particulièrement animés avec l’organisation du tournoi organisé par l’Étoile de Menton. Aux commandes, l’infatigable Jacky Gambarini, maître d’orchestre de ces innombrables joutes footballistiques qui ont permis aux plus jeunes et aux féminines de s’adonner à leur sport favori. Samedi, U7, U8 et U9 ont rivalisé avec cette fraîcheur qui les caractérise juste avant un tournoi déjà plus compétitif, le dimanche, concernant les U11 et U13. Lundi, la dernière journée était réservée aux féminines (U15 et U18), un baisser de rideau en clin d’œil à l’actuelle Coupe du monde. L’Étoile de Menton, précurseur en son temps de la promotion du football féminin, a su mener à bien ce dernier tournoi qui vient quasiment clore la saison 2018-2019.