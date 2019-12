Les perturbations attendues dans la Riviera française

La grève n’épargnera pas l’est du département. Si un accueil sera assuré dans la majorité des établissements, quelques écoles resteront fermées. Voici les perturbations d’ores et déjà annoncées.

Dans les écoles

À Menton, toutes les écoles restent ouvertes ce jeudi. Les cours seront assurés normalement à la maternelle Manon des Sources et l’élémentaire Pagnol, où aucune déclaration d’intention de faire grève n’a été enregistrée pour l’heure. Dans le reste des établissements de la commune, un service minimum d’accueil sera mis en place. Le périscolaire sera assuré dans tous les établissements, excepté à l’école française de Vintimille.

À Roquebrune, l’école du Cap fonctionnera normalement. Un service minimum d’accueil est prévu dans les écoles de La Plage, du Rataou et de Carnolès. À noter que les enfants scolarisés à l’école de Cabbé seront accueillis à l’école de Carnolès. Les parents devront donc les y déposer le matin.

À Beausoleil, les écoles des Copains, du Tenao, et l’école élémentaire des Cigales seront fermées ce jeudi. Un service minimum d’accueil est mis en place de 8 h 30 à 16 h 15. Pour bénéficier de service de garderie, les parents doivent inscrire leurs enfants uniquement à l’école des Cigales. La maternelle de l’établissement reste ouverte. Seule une classe sur cinq sera fermée. Les enfants de la classe « gréviste » seront dispatchés dans les autres classes pour la journée.

À l’école Paul-Doumer, le personnel de l’élémentaire est également en grève mais un service minimum d’accueil est assuré (de 8 h 30 à 16 h 15 sur inscription). Du côté des maternelles, deux classes resteront ouvertes. Un service minimum d’accueil est assuré (de 8 h 30 à 16 h 15, sur inscription).

Dans les écoles de La Turbie, 80 % du personnel est en grève. Seuls les élèves des classes de petite section, de moyenne-grande section et de CM1 auront cours normalement. La mairie s’organise pour accueillir tous les enfants avec la mobilisation du personnel communal non-gréviste (essentiellement du personnel administratif) d’élus dont le maire, ainsi que huit bénévoles.

À Cap-d’Ail, six enseignants seront en grève (cinq en élémentaire et un en maternelle) au sein du groupe scolaire Malraux. Si les cours ne sont pas assurés dans ces six classes, un service minimum d’accueil sera assuré par le personnel municipal. Les services périscolaires sont maintenus.

Des perturbations sont à prévoir à la crèche mais les familles concernées seront prévenues directement par la direction.

Pour les transports scolaires

Pas de perturbations annoncées à Beausoleil.

Le transport scolaire est maintenu ce jeudi sur la commune de Cap-d’Ail.

Le service de ramassage scolaire (M1 & M2) ne sera pas assuré à Menton pour les écoles de l’Hôtel de Ville, Camaret, Frédéric Mistral, Marcel Pagnol et Manon des Sources. Sur l’ensemble du réseau Zest, de fortes perturbations sont attendues. Des retards sont à prévoir en raison des difficultés de circulation prévues.

Pas de perturbations annoncées pour l’heure à Roquebrune.

Dans les cantines

À Menton, la cantine sera assurée dans tous les établissements. Des repas froids seront distribués dans les écoles du Careï, Robert Debré, Saint-Exupéry, La Condamine, Anne-Frank/André-Guillevin, Hôtel de Ville et Marcel Pagnol.

À Roquebrune, les repas seront assurés dans les écoles où un service minimum d’accueil est prévu.

Service maintenu à Beausoleil.

À La Turbie, des repas froids individuels ont été commandés.

Dans les mairies

Pour l’heure, pas de perturbations annoncées à Menton et Roquebrune. Par ailleurs, la collecte des déchets sera assurée normalement.

Les services de la Ville de Beausoleil fonctionneront normalement ce jeudi. Pour tous renseignements complémentaires, contactez le service « Vie scolaire » au 04.93.28.60.60.

Pas de perturbations non plus en mairie de Cap-d’Ail. Les parents sont invités à contacter le service « Enfance » au 04.92.41.29.37 pour toutes interrogations.

À La Turbie, la mairie restera ouverte malgré l’absence d’une partie du personnel.