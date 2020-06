Les obsèques de la Baronne Elizabeth-Ann de Massy auront lieu mercredi en la Cathédrale de Monaco

Les obsèques de la Baronne Elizabeth-Ann de Massy, Commandeur de l’Ordre des Grimaldi et Médaille de vermeil de l’Éducation Physique et des Sports, décédée le 10 juin au Centre hospitalier Princesse-Grace à Monaco, se dérouleront mercredi 17 juin, à 10h30, en la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco.

Les règles sanitaires devront être stritement respectées, imposant notamment le port du masque, et la capacité d’accueil de l’édifice religieux est limitée.

Ne seront autorisées à assister à la messe que les personnes y étant conviées par faire-part.

La famille est invitée à faire un dernier adieu à Elizabeth-Ann de Massy.

Autour de son cousin germain le Prince Albert II, son épouse ainsi que leurs enfants, seront accueillis Jean-Léonard Taubert de Massy et son fils, Mélanie-Antoinette de Massy, Le Baron Christian de Massy, Leticia de Massy et ses enfants, Brice Gelabale de Massy, Antoine de Massy, Sébastien Knecht de Massy, son épouse et leurs enfants, la Princesse de Hanovre, ses enfants et petits-enfants, la Princesse Stéphanie de Monaco et ses enfants, la famille Noghès et la famille de Polignac.

La chapelle ardente ouverte jusqu’à mardi

La cérémonie sera suivie de l’inhumation à la Chapelle de la Paix, dans la plus stricte intimité.

Les personnes qui souhaiteraient rendre un dernier hommage à la Baronne Elizabeth-Ann de Massy, peuvent se rendre à la Chapelle ardente jusqu’à mardi.

Elles peuvent y accéder par la grande porte d’honneur du Palais princier et suivront un parcours en ressortant par les Petits Quartiers, où sera proposé un registre de condoléances.

Hier matin, les corps constitués – membres du Gouvernement, de la Mairie, du Conseil national – ainsi qu’une délégation du Monte-Carlo Country Club – dont la Baronne était la présidente depuis 2008, sont venus pour lui rendre hommage.

