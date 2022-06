Les nouveaux visages du Louis XV, le restaurant d'Alain Ducasse à Monaco

"Aujourd’hui, mes projets sont avec ma femme"

Franck Cerutti quittera définitivement la Société des Bains de Mer le 31 juillet prochain pour prendre sa retraite. À 63 ans, le chef exécutif de l’Hôtel de Paris s’apprête à passer la main à Dominique Lory qu’il connaît depuis plus de vingt ans.

"Je fais la cuisine depuis l’âge de 15 ans. J’habite Nice et j’ai une maison à la montagne. Alors aujourd’hui, mes projets sont avec ma femme. On va partager notre temps entre Nice et l’arrière-pays."

Comme tous ceux qui gravissent les échelons dans les métiers de la restauration, Franck Cerutti n’a pas compté ses heures pour donner le meilleur de lui-même afin de superviser le Grill, le bar américain, le service banquet, le room service,...

Lui a d’abord passé quinze ans au Louis XV, entre 1987 et 1989, puis entre 1996 à 2007. Depuis décembre 2007, il est chef exécutif de l’Hôtel de Paris. "Le Louis XV, c’est comme une écurie de Formule 1. L’hôtel, c’est davantage d’organisation et beaucoup plus administratif. Cela fait quinze ans que je suis à ce poste ; il est temps de passer le relais."

Au fil de ces trois décennies passées dans les murs de l’hôtel, Franck Cerutti a vu évoluer la cuisine, les clients, les conditions de travail et la société tout entière.

"L’été, le Louis XV ne fermait que le mardi. Maintenant, les repos hebdomadaires sont les mardis et mercredis. De surcroît, il n’y a plus qu’un service par jour sauf le week-end. C’est plus du tout le même rythme! Nous travaillons moins; mais l’exigence n’est pas moindre. À l’Hôtel de Paris, on s’inquiète dorénavant des intolérances et autres allergies des clients. Je n’ai jamais eu un malade, heureusement. Mais c’est beaucoup de responsabilité. Parfois, les clients présentent leur recette, des jus par exemple ; et à nous de respecter leurs souhaits."

Les temps ont changé également du côté des embauches. "Le recrutement est très difficile en ce moment. Les gens travaillent de moins en moins. À l’Hôtel, sauf au Grill et au Louis XV, le nombre d’heures travaillées est de 7"h45."

Le paysage de la restauration est bien différent de celui que Franck Cerutti a connu. Alors que "l’Hôtel monte en puissance", il a donc choisi de passer la main à un de ses plus fidèles collègues en précisant quand même qu’il sera "toujours là pour aider".