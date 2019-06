Pour la 5e année consécutive, la mairie a mis les nouveaux parents monégasques à l’honneur. La réception avait pour motif de célébrer les Monégasques devenus parents pour la première fois cette année, parmi lesquels, la fille du maire. C’est une vingtaine de nouvelles familles, sur 56 recensées, qui étaient attendues dans la cour d’honneur de la mairie.

Doudou et linge brodé

Des cadeaux personnalisés ont été distribués pour les nouveau-nés : doudou et linge brodé, le tout présenté dans un petit sac avec l’inscription « u me sachetìn » brodée dessus, signifiant littéralement « un petit sac », ou, en langage familier, « un petit enfant ne sachant pas encore marcher ».

Le maire de Monaco Georges Marsan était présent et a prononcé un discours à l’intention des nouveaux parents, et pour souhaiter la bienvenue aux enfants « qui feront la communauté monégasque future ». Le maire en a profité pour rappeler la mise en place par la ville d’un espace « parents » au Foyer Sainte-Dévote, dont le but et de soutenir les jeunes et futurs parents par l’échange avec des professionnels de la petite enfance.