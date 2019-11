Les Nez rouges bientôt de retour

Cette année, la Journée monégasque des Nez rouges est prévue le vendredi 6 décembre, sous l’égide de la Saint-Nicolas, saint patron des enfants et sous le haut patronage du Prince souverain.

Pour la réalisation de cette action de solidarité, l’association peut compter sur le soutien régulier de « EFG Private Banking Monaco », partenaire de longue date, et sur... vous tous !

Les « Nez » sont toujours accessibles au tarif de 2 euros€symboliques. Depuis samedi, 7 500 exemplaires sont en vente, jusqu’au 6 décembre. Toute personne qui souhaite soutenir la cause des enfants malades et défavorisés de la région peut se munir d’un Nez et l’apposer sur son véhicule, le 6 décembre, pour témoigner de son soutien.

Cette année, la petite balle en mousse est parée d’un motif inédit « Un clin d’œil de star ! », identifié par le logo « Les enfants de Frankie » (toujours en collaboration avec la Société « Smiley World »).

Les points de vente à Monaco :

A l’hypermarché Carrefour : jusqu’au mercredi 4 décembre.

Dans les bureaux de Poste, certaines pharmacies et tabac-presse partenaires : jusqu’au vendredi 6 décembre.

Sur le « Stand Frankie » :

galerie commerciale de Carrefour Monaco : mercredi 4 décembre.

Dans les communes voisines : certaines pharmacies et tabacs-presse partenaires ; sur le « Stand Frankie » de l’Intermarché de Menton, samedi 23 novembre.