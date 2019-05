Les Négresses vertes seront en concert samedi à l’Espace Léo-Ferré de Monaco

Troupe mythique des années 80, Les Négresses vertes ont su allier le style punk à la musique gitane, méditerranéenne et sud-américaine, pour proposer leur propre lecture du rock français alternatif.

Composé de membres charismatiques et volontiers tapageurs, le groupe enchaîne les tubes dès la sortie de leur album Mlah en 1988 : de Zobi la mouche à Sous le soleil de bodega, en passant par Voilà l’été et Face à la mer, de concerts mémorables en festivals célèbres, Les Négresses vertes se produisent sur de nombreuses scènes françaises et internationales jusqu’à la disparition tragique de leur chanteur, Helno, en 1993 - un tournant dans l’histoire du groupe.

Ils s’orientent alors vers une musique aux accents plus électroniques, multiplient les collaborations (Massive Attack, Howie B, Khaled…), et continuent de se produire à travers le monde jusqu’à leur séparation en 2001.

Pour les 30 ans de leur premier album, Mlah, Les Négresses vertes décident de se reformer et partent pour une tournée anniversaire… avec un seul stop en Principauté samedi 1er juin, à 20 h 30, à l’Espace Léo-Ferré de Monaco.