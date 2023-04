Natalité, décès, mariages... Ce que révèlent les chiffres de l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques

En partenariat avec la mairie de Monaco, et en l’absence de campagne de recensement menée à son terme depuis 2016, l’Institut Monégasque de la Statistique et des Études Économiques (IMSEE) a réalisé une estimation de la démographie des Monégasques en 2022. Répartition des sexes, nombre de mariages et divorces, longévité ou encore natalité forment les principaux indicateurs.

Faible croissance

En 2022, 9.686 personnes détenaient la nationalité monégasque, majoritairement des femmes (5.263; contre 4.423 hommes). Soit un ratio de 54,3% de femmes.

La population monégasque aurait augmenté de 75 unités entre 2021 et 2022, soit une croissance relativement faible avec +0,8 %.

Excepté l’année 2019, l’évolution est de plus en plus basse depuis l’année 2012 et son taux historiquement haut de +3,4 % alors lié à un changement législatif, en l’occurrence "le délai de naturalisation par mariage à dix ans pour les femmes mais également pour les hommes, avec pour condition de conserver la nationalité d’origine", rappelait l’IMSEE.

Âge moyen et espérance de vie

L’âge moyen des Monégasques est de 44,7 ans. Il apparaît bien plus élevé chez les femmes (47,4 ans) que chez les hommes (41,6 ans). Pour une espérance de vie à la naissance - en très léger recul - estimée à 86,5 ans: 88,7 ans pour ces dames; 84,4 ans pour ces messieurs.

En 2021, l’Observatoire de la démographie précisait qu’une femme sur deux a au moins 51 ans à Monaco et que près de 15% des Monégasques avaient plus de 75 ans. À Monaco, les mères sont âgées de 33 ans en moyenne à la naissance de leur (s) enfant (s).

Natalité Vs mortalité

En 2021, année marquée par la circulation du covid, le nombre de décès (101) avait été supérieur aux naissances à Monaco (96). Avec un taux de natalité au plus bas depuis 1970.

En 2022, la balance repenche du bon sens avec 92 naissances (53 filles, 39 garçons) pour 85 décès (47 femmes, 38 hommes), mais le taux de natalité poursuit son recul.

Les mariages à la hausse

En 2022, comme en 2019, 96 mariages ont été célébrés entre époux dont l’un des deux au moins est Monégasque. Soit un taux de nuptialité (nombre de mariages de l’année par rapport à la population totale moyenne de l’année) de 9,9% en hausse. L’âge moyen du premier mariage pour les hommes s’établit à 33 ans; contre 31,4 ans pour les femmes.

Des standards bien moins élevés qu’en France ou en Italie par exemple (sur l’ensemble de la population).

Les statistiques de divorce, arrêtées en 2021, font état d’une trentaine de divorces par an depuis 2017.