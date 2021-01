Les montres, une passion qui peut rapporter gros à Monaco

Un trésor d’horlogerie à 3 Me dimanche?

Le dernier lot de la vente d’Antiquorum proposera, ce dimanche après-midi, un trésor d’horlogerie.

La montre-bracelet en or 18 carats Tour de L’Île n°1 est l’une des plus compliquées au monde avec son double cadran et ces seize 16 complications horlogères. Créée à l’occasion des 250 ans de Vacheron Constantin, elle est estimée par Antiquorum qui la vend, pour la deuxième fois, entre 1,8 et 3 millions d’euros.

Il s’agit d’une montre manuelle qui donne notamment les âges et phases de la Lune, l’indication de réserve de marche, l’heure d’un second fuseau horaire, la date, le jour de la semaine, le mois de l’année, est adaptée aux années bissextiles, l’heure du lever et du coucher du soleil pour Genève, et même la carte du ciel pour l’hémisphère Nord et le calendrier annuel céleste!

Comme les 303 autres lots, cette montre sera exposée samedi 23 janvier et dimanche 24 toute la matinée dans la salle Empire de l’Hôtel de Paris. La vente démarrera ensuite à 14 heures.