Les Monégasques peuvent désormais passer plus rapidement la frontière dans les aéroports de Nice et Paris

Le secrétariat général du gouvernement rappelle aux détenteurs du passeport monégasque que, depuis le 27 mars 2019, ils sont éligibles au service Parafe (Passage automatisé rapide des frontières extérieures) qui permet de passer plus rapidement certains points de passage frontaliers en France.

Ce dispositif est désormais disponible aux aéroports de Paris (Orly et Roissy), Marseille, Lyon et Nice, ainsi qu’aux terminaux Eurostar de la Gare du Nord et de Saint-Pancras.

Des informations complémentaires sur le fonctionnement de ce service sont disponibles sur le site Internet.