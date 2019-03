Les Monégasques brillent au tournoi d’A Roca

Samedi 24 mars s’est déroulé le traditionnel tournoi d’A Roca de double mixte dans le gymnase de l’Espace Saint-Antoine.

Près d’une quarantaine de paires ont fait le déplacement vers Monaco pour prendre part à cette 5e édition qui a tenu ses promesses dans la qualité de jeu. Dès 11h du matin, les badistes étaient d’attaque ! Le tournoi d’A Roca est désormais inscrit dans le calendrier régional, considéré comme une étape incontournable dans la région. Sur le terrain, aucun incident de jeu n’a été relevé et les rencontres se sont jouées dans un très bon esprit.

Une paire rouge et blanche l’emporte

Le juge-arbitre de la rencontre, Alain Fabre, a souligné dans son rapport les « conditions exceptionnelles permettant d’effectuer des compétitions de haut niveau » et a tenu à remercier l’équipe des organisateurs pour leur investissement et leur travail.

Les résultats sportifs sont satisfaisants pour le club de la Principauté. Monaco Badminton, avec 7 paires engagées, a obtenu des places sur les podiums dans les 4 tableaux proposés.

La paire Thien Tran et Yann Lemaire, inscrite en Top B, remporte le tournoi, permettant de monter les couleurs rouges et blanches sur la première marche du podium, devant la paire Natalya Bondarenko et Thierry Camus du BC d’Antibes.

En Top A, l’équipe Lelia Dumoulin et Quentin Blanchet se classe 3e En Top C, Julia Albou et Arnaud Cotta montent sur la 2e marche du podium, perdant en finale contre les excellents représentants de l’US Cagnes-sur-Mer, alors que la paire Melahat Zorlu et Lionel Malot termine à la 4e place.

Ces résultats sont de bon augure pour la prochaine échéance sportive d’importance qui se profile à l’horizon, le 6 avril, où l’équipe première du club jouera à domicile la phase finale du championnat interclubs de Régionale 3.

Dans le même temps, il faut souligner que l’équipe évoluant en interclubs de D4 est actuellement 1re de son championnat.