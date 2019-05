Les Monégasques à pied d’oeuvre au Monténégro

En tout, ce sont 112 athlètes (44 femmes et 68 hommes), qui se sont embarqués hier matin, vers le Montenegro, où se tiendront jusqu’à la fin de la semaine les 18e Jeux des Petits États d’Europe. Ils sont accompagnés par une délégation forte de quelque 143 personnes avec officiels, staff médical, entraîneurs et dirigeants, qui vont vivre une semaine intense de compétitions dans neuf disciplines : athlétisme, basket-ball, boules, judo, natation, tennis, tennis de table, tir, volley-ball et beach-volley.

Cérémonie d’ouverture ce soir en présence du prince Albert II

C’est la plus forte représentation « rouge et blanche » en lice à l’extérieur depuis la création des Jeux. Partis en fin de matinée depuis Nice par vol charter, les représentants de la Principauté ont été accueillis sur place par Mathias Raymond et Damien Desprat (chefs de mission), présents depuis jeudi dans le pays des Balkans.

Avant le départ hier matin, Yvette Lambin-Berti, secrétaire générale du Comité olympique monégasque s’est adressée à l’ensemble de la délégation : « Vous allez vivre une expérience unique, avec un esprit d’équipe hors du commun qui va vous porter. Je vous souhaite de profiter au maximum de l’événement pour faire le mieux que vous pourrez et que vous vous en sentiez heureux. Le bonheur, c’est simple au fond. Là, il y a des circonstances particulières et on ne peut pas ne pas être plus heureux d’être au Monténégro tous ensemble et de porter haut les couleurs de Monaco. »

Après avoir pris leurs repères à Budva, au sein d’un immense complexe hôtelier qui accueille toutes les délégations (à l’instar du village des athlètes aux Jeux olympiques), les Monégasques connaîtront ce soir un premier moment fort : la cérémonie d’ouverture lancera officiellement cette 18e édition des Jeux.

Une manifestation à laquelle assistera le prince Albert II.

Dans la foulée du Grand Prix, le souverain effectue le déplacement au Monténégro jusqu’à mercredi, pour suivre et encourager les sportifs monégasques.