Les militaires du 54e Régiment d’artillerie d’Hyères pleurent leur frère d’armes Alexandre Martin

Et c’est vrai que le brigadier-chef Alexandre Martin a été héroïque ce 22 janvier 2022 lorsque le camp de Gao a été pris pour cible et qu’il s’est élancé vers son poste de combat pour protéger ses camarades. Fauché par les tirs de mortier et de roquettes, sa course s’est arrêtée ce jour-là.

Si elle a vanté le soldat qui n’a "jamais failli à la mission", Florence Parly a aussi salué "la motivation exemplaire, l’état d’esprit" d’Alexandre Martin, ainsi que son "attention de tous les instants pour les autres", son "humanité". Des qualités grâce auxquelles il sut être "le grand frère de nombreux jeunes entrés au 54e RA".

Parce que "la France n’abandonne jamais ceux qui sont tombés pour elle", Florence Parly a assuré que le nom du brigadier-chef Alexandre Martin "ne tomberait jamais dans l’oubli". Elle l’a alors fait chevalier de la Légion d’honneur. La cérémonie terminée, c’est sur la marche funèbre de Chopin que le cercueil du jeune soldat hyérois a quitté la place d’armes. Laissant à ceux qui l’ont connu tout le poids de son absence.