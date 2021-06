Les marchands du cours Lafayette rendent hommage à Janine, "une fille formidable"

Ils se sont levés le cœur lourd ce mercredi 23 juin, en apprenant la mort de Janine, figure du marché avec son stand de salades.

Quatre marchands qui l'ont bien connue racontent leur Janine.

Claudine, marchande de fruits et légumes : "On a passé une vie ensemble. Elle avait son stand juste en face du mien. On a passé une vie ensemble, ça va me faire drôle de ne plus la voir. Elle était tout un symbole pour nous, c’était un peu la mère du marché de Toulon. Elle avait un cœur en or, elle était aimée de tout le monde, de tous ses clients. Et puis c’était la reine du rugby ! Pour son enterrement, vous allez voir le monde qu’il y aura ici !"

Angèle, vendeuse de pizzas : "C'était une fille formidable. Je suis tellement triste. C’était une fille formidable, avec beaucoup de cœur et une grande gueule aussi. Mais tout le monde l’aimait. J’ai connu ses parents. Depuis mes dix-sept ans, je vends sur le marché avec elle et sa famille. Elle a fait un AVC, elle a été forcée de prendre sa retraite. Arrêter de travailler, c’est ça au final qui l’a tuée. Mais c’était une fille vraiment formidable".

Gérard, fleuriste : "Aujourd'hui, on se sent un peu orphelins. Elle a toujours été sur le marché, c’était une figure, une personnalité. Elle était haute en couleurs, gentille, et avec du franc parlé aussi ! Moi, ça fait 35 ans que je la connais. Avec Angèle et Janine, on est un peu les vieux d’avant, les anciens du marché qui sont encore là. Elle va beaucoup nous manquer. Aujourd’hui, on se sent un peu orphelins".

Giuseppe, président du marché du cours Lafayette : "Un des derniers monuments du marché. C’est une grande perte pour le marché. Elle était un des derniers monuments, un titan du marché. Ça va faire un gros manque, ça fait cent ans que sa famille est sur le marché. Elle était énormément appréciée par les gens, avec une gentillesse sans égale. Partout où elle passait, les gens la reconnaissaient. Elle était aimée de tous".