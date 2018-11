Les Libanais de Monaco fêtent leur 75 ans d'indépendance

Moustapha El-Solh, consul honoraire du Liban et président de l'Association des Consuls Honoraires de Monaco (ACHM), a rassemblé quelque trois cents invités, au Yacht-club, à l'occasion du 75e anniversaire de l'indépendance du Liban.

L'occasion de réunir de nombreuses personnalités de la Principauté (*), mais aussi de jeunes talents libanais, telle que la violoncelliste libanais Mickael Andraos, qui a joué les hymnes libanais et monégasque, et les deux premières libanaises, Nour Jishi et Dalia Atallah, admises au Campus de Sciences-Po Menton grâce à la mise en place d'un partenariat et de bourses...