Les Lego jouent les stars au Grimaldi Forum de Monaco

C'est un mastodonte qui pèse une tonne. Et qui a nécessité plus de 600 heures de travail à six personnes.

L'éléphant qui accueille les visiteurs au « Brick Live Christmas » du Grimaldi Forum est une pièce unique qui a nécessité 250 000 petites briques pour le concevoir tout en Lego.

Bienvenue au « Brick Live Christmas », une animation inédite sur laquelle le Grimaldi Forum de Monaco a choisi de miser pour animer les fêtes de fin d'année.

À mi-chemin...