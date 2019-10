Samedi, au salon du Luxembourg, six élèves des classes de 4e des collèges Guillaume-Vento et André-Maurois, ainsi que trois élèves des classes de 1e du lycée Pierre-et-Marie-Curie ont été récompensés par la Ville de Menton pour leur participation au traditionnel concours des colloques.

Les prix (livres et visites du Sénat, des locaux de France 3 et de Nice-Matin) leur ont été remis par Jean-Claude Guibal, maire de Menton, et Martine Caserio, adjointe déléguée aux Affaires culturelles, en présence des chefs d’établissements et des familles.

Deux sujets d’actualité

Ces neuf lauréats ont planché sur le thème des Colloques 2018 : « Où en sommes-nous ? Société, religion, civilisation ».

Les sujets proposés aux collégiens et lycéens étaient respectivement les suivants : « Vous travaillez dans une agence de communication et vous êtes chargé (e) de composer une affiche et un texte pour mettre en valeur le rôle de l’école dans la construction du « vivre ensemble » et « Dans quelle mesure l’école en France joue-t-elle un rôle dans la construction du « vivre ensemble » ?

Félicitations à Alizéa Behague, Roxane Frachat-Balbis et Paul Bory qui sont arrivés en tête du classement. Alyssa Penaud, Asia Cena et Aurélie Trihan ont fini à la seconde place et Léa Le Pellec, Orane Tauyon et Anne-Marie Gueye en troisième position.