Les jeunes du FAR donnent de l’espoir à Madagascar

On appelle un chat, un chat. Pas question ici de parler de voyage humanitaire : « Nous appelons cela des séjours d’entraide aux autres. Nous partons faire ce que nous savons faire : de l’animation », explique modestement Valérie Gallo, la présidente de Foi Action Rayonnement (FAR).

Comme chaque année, le FAR organisait un voyage d’entraide auquel ont participé une poignée de jeunes Monégasques. Pour la première fois, c’est à Madagascar que l’association a décidé d’envoyer ses jeunes, qui viennent tout juste de revenir. « Nous avons fait appel à la Coopération internationale de Monaco [du gouvernement princier, ndlr], qui nous a mis en contact avec quatre des plus grandes ONG sur place, qui sont spécialisées dans l’accueil des jeunes des rues. »

Préparation

Les jeunes de Monaco se sont préparés pendant plusieurs mois, en organisant des événements comme des ventes de gâteaux, pour financer leur voyage. De nombreux donateurs ont participé à ce financement, comme l’association Willis. D’autres ont offert de l’équipement à distribuer sur place, comme la pharmacie de Fontvieille.

C’est ainsi que Juliette de Baets, Cécile Pagès, Enzo Sabbatini, Ludovic Palmaro et Anthony Vergnet sont partis avec la responsable de mission Brunehilde Lorion, et le père Will, ordonné à Monaco l’année dernière. « Il est important d’avoir un prêtre avec nous pour encadrer les jeunes, confie Valérie Gallo. Et avoir le père Will est une chance extraordinaire. »

Leur offrir une vie de jeune

Avec l’aide des associations sur place, ils ont pu tous ensemble organiser une petite colonie pour les enfants des rues de la capitale malgache, pour qu’ils « puissent vivre comme des jeunes » l’espace de quelques jours.

Au programme, un voyage en minibus pour plus de 50 enfants à Antsirabe, une ville des Hauts-plateaux, avec : visite de la ville thermale, du lac volcanique de Tritriva, d’une fabrique artisanale de marmites en aluminium, et « comme point d’orgue une grande rencontre sportive et une magnifique veillée au coin d’un grand feu de joie avec cent enfants démunis accueillis par l’association des “Enfants du Soleil” basée à Antsirabe », a commenté le père Will.

Véritable institution à Monaco, le FAR (Foi Action Rayonnement) est une association qui « a pour vocation de faire découvrir les valeurs de la vie chrétienne aux enfants qui lui sont confiés », selon son site web.

Pour cela, grâce à des bénévoles, en plus de ses salariés, le FAR organise des moments de réflexion et de débat, des activités ludiques, comme des camps de vacances, ou des activités le samedi après-midi, mais aussi des séjours d’aide aux autres à l’étranger (Pologne, Lituanie, Roumanie, Burkina Faso, Afrique du Sud, Cameroun, Sénégal, Mongolie). Ils viennent aussi en aide aux autres ici à Monaco, en visitant les malades et en distribuant des repas aux personnes démunies.

Nous vous l’avions présenté il y a bientôt deux ans. À la veille de son ordination, qui a eu lieu à la cathédrale de Monaco. Will Conquer est un jeune prêtre, à la foi fervente qu’il brûle de transmettre. Lui qui va partir missionnaire à Phnom Penh dans quelques semaines, pour se consacrer aux autres, il revient galvanisé de ce séjour.

Après avoir célébré plus de 100 baptêmes et célébré l’eucharistie dominicale dans l’église du père Pedro (une légende vivante de l’humanitaire à Madagascar, récemment passé par Monaco), il est plus que jamais renforcé dans sa foi : « Ce que nous avons réalisé semble presque insignifiant au regard de la misère dont nous avons été les témoins à Madagascar. Mais nous avons aussi été les témoins de beaucoup de joie. Nous avons partagé des moments dont nous revenons presque transfigurés. Nous avons aussi beaucoup appris de nos échanges. Une éducatrice me disait qu’elle était touchée de voir la proximité et la bienveillance que l’on avait pour ces enfants. Enfin pour ces enfants, leur sourire et leurs larmes en partant parlent avec plus de simplicité que mes mots compliqués. »