Les Jardins des Boulingrins à nouveau verdoyants

Après l’inauguration le 22 février du One Monte-Carlo, il restait une étape majeure dans le renouveau de la place : celui de la réinstallation des Jardins des Boulingrins.

Démontés il y a six ans, les espaces verts entre la place du Casino et l’avenue de la Costa devaient retrouver leur emplacement une fois le grand chantier achevé. En mars dernier, alors que toutes les boutiques ont intégré le One, les pavillons provisoires installés aux Boulingrins pour loger les boutiques ont été finalement démantelés. Libérant enfin l’ancien jardin.

Les équipes de la SBM ont alors inventorié la cinquantaine d’arbres qui avaient été déracinés de Monte-Carlo, au printemps 2013, pour être remisés, en pots, au Monte-Carlo Beach, en attendant la fin des travaux. Ces plantes « historiques » ont, pour la plupart, retrouvé leur emplacement à Monte-Carlo. Elles bordent désormais les nouveaux espaces des Boulingrins, redessinés par l’architecte paysagiste Michel Desvigne qui a été désigné pour repenser ces espaces verts.

Et de la verdure il y a en dans ce nouvel espace. Ainsi, la promenade s’articule désormais le long de deux espaces décaissés et engazonnés que l’on peut découvrir via deux rampes d’escaliers ou un cheminement sur un parcours en plan incliné, pensé pour permettre à tous de profiter des lieux. Michel Desvigne s’est inspiré de photos anciennes de la place du Casino et des pelouses verdoyantes de l’époque - bowling green en anglais - qui ont inspiré le nom « Boulingrin ». Le résultat tranche avec le jardin plus minéral qui était en place depuis les années 90 en surplomb de la place du Casino.

Autour des pelouses, l’ambition a été de mêler les essences de différentes plantes et fleurs en provenance de divers continents pour offrir un mélange international dans ce jardin, comme une cascade verte pour le regard des visiteurs. Et si la canicule estivale a fait mal à quelques plants qu’il a fallu renouveler au début du mois de septembre, sans surprise, ce sont les plantes grasses et tropicales, comme les protéas d’Afrique du Sud, qui ont le mieux tenu.

Côté fraîcheur, le paysagiste a conservé les trois points d’eau. Une première fontaine depuis l’avenue de la Costa, celle créée lors de l’installation des pavillons. Puis un bassin central. Et enfin, la rotonde surplombant la place du Casino.

C’est d’ailleurs sur ladite place que se jouera l’ultime acte des travaux de Monte-Carlo. Cette dernière doit être réaménagée et redessinée pour le printemps 2020. Le projet est en cours de finalisation dans les bureaux de la SBM. Et il pourrait surprendre…