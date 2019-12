La communauté italienne de Monaco était à la fête, vendredi 13 décembre au Grimaldi Forum. Tous les ingrédients d’une belle soirée, organisée par le Comité des Résidents italiens de la Principauté (Comites) étaient réunis : l’interprétation des hymnes nationaux italien et monégasque, le président du Comites Ezio Greggio dans le rôle de présentateur avec Maurizio DiMaggio de Radio Monte-Carlo, le concert des 180 chanteurs de l’Italian Gospel Choir accompagnés de leur orchestre, le one-man-show de l’humoriste Uccio De Santis… Près de deux heures de spectacle à un rythme soutenu, pour le plus grand bonheur des résidents italiens de la Principauté de Monaco.

Cette fête de Noël a été un vrai succès. Le Comites et l’ambassade d’Italie ont été satisfaits par l’événement qui a pris des mois d’organisation et de préparation. « Cela en valait la peine, a déclaré le président du Comites Ezio Greggio à la fin du spectacle. Je remercie tous les membres du Comites pour leur engagement, l’ambassadeur d’Italie à Monaco Cristiano Gallo pour son grand soutien, toutes les autorités monégasques qui ont accepté notre invitation, et je remercie le public pour sa participation et ses chaleureux applaudissements. Pour nous, c’est le vrai témoignage du succès de la soirée que nous avons voulu organiser cette année. »

Le Comites avait également invité des Monégasques dont les origines affectives et familiales sont liées à l’Italie. Nombreux sont ceux qui ont répondu à cette invitation. La magie de Noël…