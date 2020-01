Les inscriptions pour la Pink Ribbon sont ouvertes

Pour la neuvième année consécutive, dans le cadre de Monaco Run (lire page 11), l’association Pink Ribbon organise le 16 février une marche pour soutenir la prévention et sensibiliser la population à la lutte contre le cancer du sein. Le départ sera donné à 10 heures, sur le port Hercule, pour entamer un circuit de 5 kilomètres en passant devant le Palais princier, traversant Monaco-ville avant de rallier les terrasses du Casino.

Sensibilisation et dépistage

Une marche accessible à tous, où il est conseillé de venir avec une tenue ou un accessoire rose. Et contrairement à une épreuve sportive, les participants n’auront pas de numéro sur leurs dossards, mais pourront écrire eux-mêmes des messages de soutien ou d’hommage aux victimes du cancer du sein.

« La marche représente non seulement une action de sensibilisation par le nombre de participants, mais également un témoignage émouvant de soutien aux femmes, sœurs, filles, mères et amies. Si une personne participe au nom d’une personne décédée, la course devient un hommage à la vie et au courage de la victime » souligne-t-on dans les rangs de l’association.

Les inscriptions sont ouvertes via le site de Pink Ribbon (www.pinkribbon.mc) au prix de 30 euros, et l’accès est gratuit pour les enfants de moins de 13 ans. Les fonds récoltés iront soutenir les actions de prévention de l’association, notamment pour communiquer sur les moyens de dépistage.