A Monaco, les inscriptions au Mini-club du Larvotto sont ouvertes

Durant la période estivale, les locaux du Jardin d’Eveil se transforment en un centre de loisirs pouvant recevoir une cinquantaine de bambins âgés de 3 à 12 ans.

Géré par le service Petite enfance et Familles de la mairie de Monaco, le Mini-club accueillera cette année les enfants du samedi 1er juillet au 31 août, de 8h à 18h. Un tarif unique de 22,80€ avec repas sous forme de pique-nique est proposé.

Les inscriptions s’effectueront par ordre de priorité pour les enfants de nationalité monégasque et les résidents en Principauté, entre le mardi 2 et le 24 mai en renvoyant le dossier d’inscription dûment complété au service Petite enfance et Familles.

Le dossier est disponible en téléchargement à l’adresse suivante: www.mairie.mc/le-mini-club.