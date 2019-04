Les halles, plus beau marché de la Côte d’Azur !

La nouvelle est tombée dimanche à minuit ! C’est le marché des halles de Menton qui est arrivé en première position du concours du « Plus beau marché » de la Côte d’Azur, à l’issue du vote proposé sur nos sites nicematin.com et varmatin.com en partenariat avec TF1.

Avec 5 415 voix sur un total de 18 669, il devance les marchés de Nice Libération, Cannes Forville, Lorgues et Toulon.

« Nous sommes très contents et très fiers de ce premier résultat, car nous aimons notre marché, son authenticité, ses couleurs... C’est un vrai marché méditerranéen, où l’on parle encore le Mentounasc » réagit le maire de Menton, Jean-Claude Guibal. « Nous avons fêté son centenaire en 1998, et depuis sa rénovation en 2015, il est aussi beau qu’à sa création ! On souhaite bien sûr aller plus loin et montrer qu’il est le plus beau de la région Paca... puis de France ! ».

Votez sur le site de TF1 jusqu’au 9 avril !

Car cette victoire n’est qu’une première étape, le chemin est encore long pour accéder au titre suprême de « Plus beau marché de France 2019 ».

Ainsi, la compétition a repris, et il faut désormais se prononcer (et se mobiliser !) pour élire le plus beau marché de la région Sud-Paca, parmi Menton (Côte d’Azur), Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes) et Apt (Vaucluse).

Et cette fois, c’est sur le site de TF1 que les votes sont enregistrés.

La clôture de ces votes, suivie de l’annonce du lauréat pour la région Sud-Paca, aura lieu le 9 avril à 12 heures.

Enfin, le 12 avril, les 24 marchés lauréats de France seront dévoilés à l’antenne, dans le JT de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut.

Débutera alors le vote qui permettra de désigner le plus beau marché de France.

Le finaliste sera connu à la mi-juin à l’occasion d’une édition spéciale du journal de TF1.

Nul doute que les Mentonnais - qui se sont fortement mobilisés pour ce premier vote - vont continuer à soutenir leur marché : « Cela montre bien leur attachement à la ville et à leur identité locale ! Le marché de Menton est l’illustration des valeurs auxquelles les habitants croient : l’authenticité, la simplicité et la convivialité ! ».