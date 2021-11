Les habitants du col de Villefranche envoient un "faire-part" pour dire adieu à leur bureau de poste

"Les habitants du col de Villefranche ont le regret de vous informer de la disparition de leur bureau de Poste, ce samedi 27 novembre 2021, suite à son euthanasie après 45 ans de bons et loyaux services. À la suite de ce décès, le service public sera assuré quelques kilomètres plus loin. Cette disparition nous laisse dans le plus grand désarroi."

C’est avec tristesse mais "humour" que le comité de quartier du col de Villefranche a tenu à envoyer ce "faire-part" pour dire un dernier au revoir, ce samedi, au bureau de poste qui a fermé définitivement ses portes.

Marquer le coup...

"Aucune agressivité vis-à-vis de la Poste", précise le message de Jean, du comité de quartier, reçu par Nice-Matin. Mais l’envie, quand même, de marquer le coup et de montrer que les riverains ne sont pas indifférents à ce départ. "La Poste ferme définitivement aujourd’hui [ce samedi] à midi. Avec un certain humour, deux bandeaux noirs ont été apposés en façade", indique-t-il encore.

Ouvert depuis 1976, le bureau de Poste du col de Villefranche-sur-Mer a fermé ses portes à la suite d’une baisse de sa fréquentation, selon la direction du groupe.