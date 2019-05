Les grands rendez-vous de ce mois de mai Grande journée Jeux traditionnels au Devens Le Festival du livre jeunesse fête ses 10 ans

Le CCAS de Beausoleil, à travers notamment son Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement aux Parents (REAAP), et la fédération des parents d’élèves de Paul-Doumer organisent une grande journée, ce dimanche 12 mai, pour toute la famille de jeux traditionnels en plein air au Devens. Initiés par les parents de l’école il y a deux ans déjà, ces jeux ouverts à tous rencontrent depuis un vif succès. Tir à la corde, course en sac, jeu de quilles, domino géant... séduisent toujours autant et offrent surtout l’occasion de favoriser le lien entre parents et enfants, et aux familles de faire connaissance en dehors de l’école. Parmi les nouveautés de cette nouvelle édition : un parcours mystère « Le réveil des Jedi », démonstration de combats de compétiteurs de sabre laser, une « Kids zumba party » et bien sûr les jeux d’antan.

De quoi s’amuser pleinement avec Food Truck sur place pour le déjeuner.

Créée par les éducateurs du service des Sports de la Ville, la journée de la Non-violence s’adressait essentiellement aux enfants des écoles à travers des actions de sensibilisation à toutes les formes de respect et de tolérance : respect des autres, des différences, handicap, parité, mais aussi respect de l’environnement... À la demande des parents eux-mêmes consultés à travers le REAAP, ce n’est plus une, mais trois journées que les différents acteurs de la Ville, service des Sports, pôle Jeunesse, associations, CCAS, enseignants, parents, élus... proposent désormais.

Maud Fontenoy, invitée des Journées de la non-violence

Tout commencera le 27 mai avec les collégiens qui participeront à différents ateliers place de la Libération autour du respect du Code de la route avec simulateur, lunette de conduite en état d’ivresse, initiation aux premiers secours… Le lendemain le 28 mai Maud Fontenoy, navigatrice engagée pour la cause environnementale, viendra à la rencontre des enfants pour partager avec eux sa mobilisation éclairée pour la planète. Ateliers, animations continueront le 29 mai avec des rencontres ouvertes à tous, autour cette fois de la citoyenneté et de la culture, avec des expositions d’artistes locaux, des associations, des débats et projections et des démonstrations artistiques.

C’est le Festival de l’enfance, du plaisir de la lecture et celui de raconter des histoires, le Festival de la créativité et de l’illustration... Depuis 10 ans, ce Festival enchante son jeune public autant que les professionnels, artistes du livre, qui lui sont fidèles.

La 10e édition du Festival du Livre Jeunesse de Beausoleil, avec pour Marraine la « papesse » de la littérature Jeunesse, Susie Morgenstern, se tiendra samedi 18 mai place de la Libération.

Ce festival, organisé par la Ville en partenariat avec l’Éducation nationale, s’est fait une vraie place au fil de ses éditions dans l’univers de la littérature jeunesse.

Pour cette édition anniversaire, plus d’une quinzaine d’auteurs et illustrateurs seront présents avec tout un programme d’animations gratuites pour le jeune public, autour des stands. Halte-livres, spectacle jeune public, atelier créatif, exposition, remises des Prix du Concours de Nouvelles ouvert aux collégiens et Prix du Rallye lecture numérisé pour les classes élémentaires...